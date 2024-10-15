Ракетный удар по Николаеву: есть раненые и разрушения, погибла женщина

В результате атаки 11 человек ранены, 1 человек погиб

Россияне в ночь на 15 октября нанесли ракетный удар по Николаеву. Атаковали город баллистическими ракетами неустановленного типа, в результате атаки есть разрушения, погибла женщина.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, кроме погибшей 11 человек получили ранения в результате удара россиян.

"Пока известно об 11 пострадавших, есть тяжелые. К сожалению, есть одна погибшая…", – написал он. Других данных по удару по Николаеву пока не предоставлялось.

Пока неизвестно, какими именно ракетами обстреляли город. Так, ряд мониторинговых каналов сообщает, что это были ракеты "Искандер-М", запущенные с территории временно оккупированного Крыма. В то же время канал "Николаевский Ванек" пишет, что удар россияне нанесли ракеты С-300.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 октября в Одессе раздался мощный взрыв. Целью атаки была портовая инфраструктура. В результате атаки были погибший и пострадавшие.

Российские оккупанты посреди ночи 12 октября атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Насчитали не менее четырех взрывов в пределах непосредственно города, один из КАБ вообще исчез – или упал, или утонул в Днепре.