Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг: багато постраждалих, ведеться рятувальна операція

Про загиблих, на щастя, не повідомлялося, аварійні служби ліквідують наслідки прильоту

Росіяни ввечері 19 жовтня двічі атакували Кривий Ріг балістичними ракетами, удари прийшлися на житлову забудову. Традиційно використовувалася терористична тактика ракетного удару з інтервалом – спочатку одна ракета, через деякий час ще одна. Внаслідок удару пошкоджено багато житлових будівель, є постраждалі.

Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, зараз ведеться аварійно-рятувальна операція на місті прильоту російських ракет.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Працюють усі комунальні, оперативні та медичні служби. До уваги мешканців постраждалих будинків – штаб допомоги людям розгортається у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11, туди вже везуть будматеріали — плівку, ОСБ та інше", – написав він.

Також Вілкул повідомив, що внаслідок атаки постраждало щонайменше 13 цивільних. Одна людина у дуже важкому стані. Про загиблих, на щастя, не повідомлялося, аварійні служби ліквідують наслідки прильоту.

Нагадаємо, що під час атаки на Кривий Ріг у п'ятницю, 27 вересня, російська ракета влучила в будівлю поліцейського управління, але було пошкоджено також житлові будинки, автомобілі. Зокрема, понівечені 23 приватні будинки та 3 дев’ятиповерхівки, а ще – навчальний заклад. По місту вдарили балістикою.

Також від російського удару ракетами по житловому кварталу Кривого Рогу в ніч на 21 вересня загинули троє людей. Також ще троє людей отримали поранення. Пошкоджено понад два десятки будинків, два будинки повністю зруйновано. Також постраждали школа, гараж та автомобілі.