Загибель 12-річного хлопчика у Кривому Розі: відео реакції матері-військової доводить до сліз

Росіяни вбили сотні українських дітей

Під час нічного ракетного удару по Кривому Рогу росіяни вбили 12-річного Максима Шаульського та його бабусю, які спали у власному будинку. Його мама-військова у цей час перебувала у Дніпрі, її відчайдушний крик на місці загибелі сина розриває серце.

Відео опублікував Telegram-канал "Перший Міський. Кривий Ріг". Жінка у горі кричить на руїнах будинку, де загинув її син.

Мама Максима несе службу у лавах ЗСУ у Дніпрі. Його старший брат перебуває в полоні з весни 2022 після виходу з "Азовсталі". Він захищав Маріуполь.

Усього від російського удару ракетами по житловому кварталу Кривого Рогу в ніч на 21 вересня загинули троє людей — крім Максима та його бабусі обірвалося життя ще однієї жінки похилого віку. Також ще троє людей отримали поранення. Пошкоджено понад два десятки будинків, два будинки повністю зруйновано. Також постраждали школа, гараж та автомобілі.

Як повідомляв "Телеграф", у мережі з’явилися відео, де зафіксовано моменти російського удару по Харкову, окупанти завдали трьох ударів — два по Шевченківському району, один по Київському. "Прилетіло" на територію цивільного підприємства, у центральній частині міста та у приватному секторі Холодногірського району. Постраждало 15 людей.