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Гибель 12-летнего мальчика в Кривом Роге: видео реакции матери-военной доводит до слез

Автор
Елена Руденко
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Автор
Погибло трое людей
Погибло трое людей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россияне убили сотни украинских детей

Во время ночного ракетного удара по Кривому Рогу россияне убили 12-летнего Максима Шаульского и его бабушку, которые спали в собственном доме. Его мама-военная в это время находилась в Днепре и ее отчаянный крик на месте гибели сына разрывает сердце.

Видео опубликовал Telegram-канал "Перший Міський. Кривий Ріг". Женщина в горе кричит на руинах дома, где погиб ее сын.

Мама Максима несет службу в рядах ВСУ в Днепре. Его старший брат находится в плену с весны 2022 года после выхода из "Азовстали". Он защищал Мариуполь.

Всего от российского удара ракетами по жилому кварталу Кривого Рога в ночь на 21 сентября погибли три человека — кроме Максима и его бабушки оборвалась жизнь еще одной пожилой женщины. Также еще трое людей получили ранения. Повреждено более двух десятков домов, два дома полностью разрушены. Также пострадали школа, гараж и автомобили.

Как сообщал "Телеграф", в сети появились видео, где зафиксированы моменты российского удара по Харькову, оккупанты нанесли три удара — два по Шевченковскому району, один по Киевскому. "Прилетело" на территорию гражданского предприятия, в центральной части города и в частном секторе Холодногорского района. Пострадало 15 человек.

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#Ребенок #Война #Кривой Рог #Гибель