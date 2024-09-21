Россияне захватили новые территории: что происходит на фронте (карта боев)

Идут тяжелые бои

Идет 941-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, россияне давят и имеет продвижение в Донецкой области. Им удалось захватить новые территории в трех местах.

Как сообщают аналитики DeepState, враг продвинулся возле Николаевки, Цукуриного и в Макеевке.

Эту территорию Генштаб Украины относит к Кураховскому направлению, с начала суток 20 сентября и до позднего вечера, когда была опубликована сводка Генштаба, там произошло 52 боевых столкновения. Россияне пытались продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Желанне Первое, Георгиевка, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка.

По данным ISW, российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским войскам удалось снизить интенсивность российских наступательных операций по всей Донецкой области. В то же время он отметил, что ситуация остается "крайне сложной" на направлениях Покровска и Курахово.

Бои продолжаются к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Новоторецкого и Гродовки, а также к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки и в районе Миролюбовки, Селидово, Николаевки, Мариновки, Горняка, Желанного Первого и Цукурино.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 21 сентября, Россию снова атаковали беспилотники. Под ударом оказались склады боеприпасов неподалеку от Торопца Тверской области, который был атакован на днях, а также в районе Тихорецка Краснодарского края. Там возник сильнейший "фейерверк" из-за детонации боеприпасов, жителей эвакуируют.