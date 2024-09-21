Росіяни захопили нові території: що відбувається на фронті (карта боїв)

Ідуть важкі бої

Триває 941-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, росіяни тиснуть і мають просування у Донецькій області. Їм вдалося захопити нові території у трьох місцях.

Як повідомляють аналітики DeepState, ворог просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та у Макіївці.

Цю територію Генштаб України відносить до Курахівського напрямку, з початку доби 20 вересня і до пізнього вечора, коли було опубліковано зведення Генштабу, там сталося 52 бойові зіткнення. Росіяни намагалися просунутися в районах населених пунктів Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка.

За даними ISW, російські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Покровська. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військам вдалося знизити інтенсивність російських наступальних операцій у всій Донецькій області. Водночас він зазначив, що ситуація залишається "вкрай складною" на напрямках Покровська та Курахового.

Бої тривають на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Новоторецького та Гродівки, а також на південний схід від Покровська в районі Новогродівки та в районі Миролюбівки, Селидова, Миколаївки, Маринівки, Гірника, Желанного Першого та Цукуриного.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на суботу, 21 вересня, Росію знову атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади боєприпасів неподалік Торопця Тверської області, який був атакований днями, а також у районі Тихорецька Краснодарського краю. Там виник найсильніший "феєрверк" через детонацію боєприпасів, мешканців евакуювали.