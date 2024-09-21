Росію атакували безпілотники: потужно горить та детонує склад із озброєнням (відео)

Мешканців евакуювали

У ніч проти суботи, 21 вересня, Росію знову атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади боєприпасів неподалік Торопця Тверської області, який був атакований днями, а також у районі Тихорецька Краснодарського краю.

Безпілотники атакували арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії (ГРАУ) у районі Тихорецька, повідомив Telegram-канал Astra. Глава Тихорецького району Краснодарського краю Анатолій Перепелін заявив про атаку "київського режиму". За його інформацією, нібито два безпілотники були "придушені силами ППО і РЕБ". Однак, додав чиновник, через падіння уламків виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети та почалася детонація.

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Проводиться евакуація мешканців. На місці працюють пожежники. Astra уточнює, що склад із боєприпасами атакований у селищі Кам’яний Тихорецького району Краснодарського краю. Там розташовано дві військові частини: в/ч 57229-41 та в/ч 01704. Місцеві жителі стверджують, що атаковано частину 57229-41.

Атака на Тверську область

Жителі Торопця почули звуки вибухів і вирішили, що атаки знову зазнав склад озброєння на території міста. Проте за уточненими даними, дрони цього разу відвідали арсенал ГРАУ у селищі Жовтневе, пише Astra.

Губернатор області Ігор Руденя заявив про збиття БПЛА. Він додав, що на місці працюють спеціалісти екстрених служб. На місці атаки спалахнула пожежа, яку видно з Торопця.

Як повідомляв "Телеграф", російські окупанти ввечері вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Було атаковано три райони міста, є руйнування, після атаки окупантів поранено щонайменше 15 людей.