Ракетный удар по Кривому Рогу: погиб ребенок, есть разрушения в городе

Среди погибших и раненых есть дети

Российские оккупанты ночью 21 сентября атаковали баллистическими и крылатыми ракетами Кривой Рог. В результате нападения врага по меньшей мере три человека погибли, трое получили ранения, среди жертв есть дети.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Информацию подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Очередной теракт русни. Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки по жилому сектору города. По меньшей мере, 2 погибших и 3 раненых, в том числе дети. Могут еще быть люди под завалами. Задействованы все спасательные, коммунальные и медицинские службы", – отметил Вилкул, чуть позже сообщив, что третья погибшая скончалась в автомобиле "скорой помощи".

По данным Лысака, среди погибших есть ребенок. В результате атаки повреждены частные жилые дома, другие подробности он пообещал предоставить впоследствии.

"Сейчас уже известно о трех погибших, среди которых — ребенок. Глубокие соболезнования родным… Есть и раненые. Повреждены частные жилые дома", – написал он.

Отметим, что пятница, 20 сентября 2024 года, стала беспокойной для Украины – после серьезной ночной атаки в течение дня Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одессы и запустила КАБы по Харькову. Досталось и Днепру, где прилетело по образовательному учреждению.

Российские оккупанты вечером 20 сентября уже второй раз за сутки ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Были атакованы три района города, есть разрушения, после атаки оккупантов ранены по меньшей мере 15 человек.