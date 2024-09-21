Мама служила в ВСУ, а брат защищал Мариуполь: что известно о 12-летнем мальчике, убитом в Кривом Роге (фото)

Российская армия ударила по их дому ночью

Россия продолжает убивать украинских детей – во время ракетного удара по Кривому Рогу в ночь на 21 сентября погиб 12-летний Максим Шаульский. Вместе с ним погибла его бабушка Валентина.

Как сообщило местное издание "Свой Кривой Рог" бабушку с внуком россияне убили в их собственном доме. От него почти ничего не осталось.

Родители мальчика находились в другом городе, сейчас они возвращаются в Кривой Рог. Мама Максима раньше служила в ВСУ, а старший брат защищал Мариуполь и попал в плен.

"Наша мама была незаменима. На первом месте у нее семья. Она освоила интернет и посылала каждое утро и каждый вечер поздравления. Сейчас все проснутся, а от мамы ничего нет", — рассказала тетя Максима и дочь Валентины.

Напомним, по официальным данным, в результате российской вооруженной агрессии 1 609 украинских детей получили ранения, а 575 были убиты. Реальные цифры могут быть намного выше, ведь у нас нет доступа к данным с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как сообщал "Телеграф", всего от российского удара ракетами по жилому кварталу Кривому Рогу погибли три человека — кроме Максима и Его бабушки оборвалась жизнь еще одной пожилой женщины. Также еще три человека получили ранения.