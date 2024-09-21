Мама служила у ЗСУ, а брат захищав Маріуполь: що відомо про 12-річного хлопчика, вбитого у Кривому Розі (фото)

Російська армія вдарила по їхньому будинку вночі

Росія продовжує вбивати українських дітей — під час ракетного удару по Кривому Рогу у ніч на 21 вересня загинув 12-річний Максим Шаульський. Разом із ним загинула його бабуся пані Валентина.

Як повідомило місцеве видання "Свої Кривий Ріг" бабусю з онуком росіяни вбили у їхньому власному будинку. Від нього майже нічого не залишилося.

Батьки хлопчика перебували в іншому місті, зараз вони повертаються до Кривого Рогу. Мама Максима раніше служила у ЗСУ, а старший брат обороняв Маріуполь і потрапив у полон.

"Наша мама була незамінна. На першому місці у неї родина. Вона освоїла інтернет і надсилала щоранку та щовечора привітання. Зараз усі прокинуться, а від мами нічого нема", — розповіла тітка Максима та донька пані Валентини.

Нагадаємо, за офіційними даними, внаслідок російської збройної агресії 1 609 українських дітей дістали поранення, а 575 були вбиті. Реальні цифри можуть бути набагато вищими, адже у нас немає доступу до даних з окупованих територій України. Про це днями повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Як повідомляв "Телеграф", всього від російського удару ракетами по житловому кварталу Кривому Рогу загинуло троє людей — крім Максима та Його бабусі обірвалося життя ще однієї літньої жінки. Також ще три людини дістали поранення.