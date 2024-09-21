Ракетний удар по Кривому Рогу: з'явилися деталі про жертв та фото наслідків

Вони вдарили по житловому кварталу

В ніч на суботу, 21 вересня, росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей серед яких — дитина та літні жінки.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram, хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років. Крім того, загинуло двоє жінок 75 і 79 років. Також є поранені.

"Ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", — додав він.

Внаслідок ракетного удару російської армії зайнялися два приватні будинки, пожежі вже загасили рятувальники, які оперативно прибули на місце. Крім того, пошкоджено понад два десятки осель, ще дві – зруйновані. Крім того, постраждали школа, гараж та авто.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що постраждало близько 25 приватних будинків. Одну з загиблих жінок рятувальники витягли з-під завалів, проте, на жаль, вона померла у "швидкій". Розгорнуто міський штаб допомоги за адресою Миколаївське шосе 18, СШ 123 – там можна отримати будматеріали (ОСБ, плівку та інші), написати заяву на матеріальну допомогу від міста.

Як повідомляв "Телеграф", російські окупанти ввечері 20 серпня вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Було атаковано три райони міста, є руйнування, поранено 15 людей, серед яких — діти.