Сама дивом врятувалася, а коти згоріли: жінка з Павлограда розчулила історією про ракетний удар РФ (відео)

Залишилось трохи посуду та обгорілі вишиванки

Жителька Павлограду Олександра дивом вижила під час атаки на Павлоград 6 вересня. Вона зранку, коли російська ракета влучила у житловий будинок, якраз збиралась йти до нього, аби погодувати батьківських тварин.

Як зазначила дівчина в інтерв'ю кореспондентам телемарафону, коти, за словами рятувальників, загинули. Адже вони зазвичай сплять у батьківській спальні, куди прийшовся удар.

"Нам дуже пощастило. Я якраз збиралась сюди прийти з чоловіком. Ми винаймаємо квартиру окремо. А сюди хотіли якраз прийти в цей момент. Котів так і не знайшли", — каже дівчина.

За її словами, квартиру сильно понівечило від вибухової хвилі. Спальня, де якраз були коти, вигоріла вщент. Усі меблі, посуд — понівечені вибухом. Дівчина додала, що, на щастя, батьків в момент прильоту не було вдома.

"Батько якраз проходить хіміотерапію зараз. Він бореться з раком. Завтра (тобто 7 вересня — Ред.) вони мали повернутись додому. Але повертатися вже нема куди… Лишилось трішки посуду і обгорілі вишиванки", — каже Олександра.

Вона показала кореспондентам майже повністю спалені вишиванки батьків. За її словами, можливо вдасться вирізати якісь візерунки та зробити хоч панно на пам'ять.

"Батько так тішився зі своєї вишиванки. Тільки нещодавно купив її собі у Трускавці. Це перша в його житті вишиванка", — с болем додає донька.

На кадрах інтерв'ю видно, що квартира сильно постраждала, навіть шафи повивертало та вибило у них скло.

Раніше "Телеграф" показував та розказував, що відбувалось у Павлограді, куди Росія скерувала аж 5 ракет.