Россияне сбросили КАБ на Запорожье: как выглядит город после обстрела (фото, видео)
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Запорожье подверглось обстрелу
Россияне в очередной раз сбросили корректируемые авиабомбы на Запорожье. В итоге в городе есть пострадавшие, несколько жилых домов получили повреждения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, одна из КАБ упала в нескольких сотнях метров от городского гипермаркета.
Он сообщил, что на данный момент известно о восьми пострадавших, среди которых девочки в возрасте 9 и 13 лет.
"Дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. После осмотра врачей и оказания первой помощи двое мужчин и женщина от госпитализации отказались. Других пострадавших медики сейчас осматривают", — сообщил он.
Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко в свою очередь отметила, что российские удары повредили по меньшей мере двенадцать жилых домов в трех районах города.
Кроме того, городское руководство обнародовало фото и видео с места прилетов, чтобы показать, что целью россиян являются гражданские объекты.
Как сообщалось ранее, ночью и с утра в субботу, 19 октября, россияне атаковали Черкасскую область дронами и ракетами. Из-за этого погибла женщина.