Россияне сбросили КАБ на Запорожье: как выглядит город после обстрела (фото, видео)

Запорожье подверглось обстрелу

Россияне в очередной раз сбросили корректируемые авиабомбы на Запорожье. В итоге в городе есть пострадавшие, несколько жилых домов получили повреждения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, одна из КАБ упала в нескольких сотнях метров от городского гипермаркета.

Он сообщил, что на данный момент известно о восьми пострадавших, среди которых девочки в возрасте 9 и 13 лет.

"Дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. После осмотра врачей и оказания первой помощи двое мужчин и женщина от госпитализации отказались. Других пострадавших медики сейчас осматривают", — сообщил он.

Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко в свою очередь отметила, что российские удары повредили по меньшей мере двенадцать жилых домов в трех районах города.

Кроме того, городское руководство обнародовало фото и видео с места прилетов, чтобы показать, что целью россиян являются гражданские объекты.

Как сообщалось ранее, ночью и с утра в субботу, 19 октября, россияне атаковали Черкасскую область дронами и ракетами. Из-за этого погибла женщина.