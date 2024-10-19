Россияне убили женщину и атаковали объект критической инфраструктуры в Черкасской области

Есть немалые разрушения

Ночью и с утра в субботу, 19 октября, россияне атаковали Черкасскую область дронами и ракетами. Погибла женщина.

"По предварительной информации, всего силами ПВО и РЭБ-противодействия уничтожено 41 БпЛА противника и 2 ракеты. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков", — сообщил в своем Telegram-канале начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В результате массированного удара по Уманскому району от полученных ранений погибла женщина 1961 г.р. В крайне тяжелом состоянии ее доставили в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Кроме того, россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Черкасском районе. Последствия уточняются.

Также один из вражеских "шахедов" попал в складское помещение частного предприятия. Произошел пожар, который ликвидировали спасатели. Пострадал один человек, в госпитализации он не нуждается.

"В частном секторе областного центра обломками БпЛА повреждены окна жилого дома и в здании ДЮСШ. Обследование территории продолжается", — отметил Табурец.

Как сообщал "Телеграф", 19 октября россияне ударили КАБами (корректируемые авиационные бомбы) и "шахедами" по городу Шостка Сумской области. Под завалами нашли погибшего мужчину, еще восемь человек получили ранения. Пятеро среди них — спасатели, так как враг ударил по пожарно-спасательному подразделению Шостки.