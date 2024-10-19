Росіяни вбили жінку та атакували об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині

Є чималі руйнування

Вночі та зранку у суботу, 19 жовтня, росіяни атакували Черкаську область дронами та ракетами. Загинула жінка.

"За попередньою інформацією, загалом силами ППО та РЕБ-протидії знищено 41 БпЛА противника та 2 ракети. Однак маємо декілька влучань, а також наслідки через падіння уламків", — повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Внаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 р.н. У вкрай важкому стані її доправили до лікарні, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

Крім того, росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Черкаському районі. Наслідки уточнюються.

Також один з ворожих "шахедів" поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Постраждав один чоловік, який не потребує госпіталізації.

"У приватному секторі обласного центру уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ. Обстеження території триває", — зазначив Табурець.

Як повідомляв "Телеграф", 19 жовтня росіяни вдарили КАБами (кореговані авіаційні бомби) та "шахедами" по місту Шостка Сумської області. Під завалами знайшли загиблого чоловіка, ще восьмеро людей отримали поранення. П'ятеро серед них — рятувальники, адже ворог вдарив по пожежно-рятувальному підрозділу Шостки.