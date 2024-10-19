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Війна - день 969: Росія не припиняє атак, але повернула додому сотні українців

Автор
Валерія Куценко
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Автор
Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 19 жовтня 2024 року. Попередня доба ознаменувалася в Україні низкою заяв про можливе виробництво української ядерної зброї, умови переговорів та завершення війни. Крім того, заговорили про можливе скасування заборони експорту військової продукції з України. Не обійшлося і без ворожих атак — серед іншого, під удар потрапила Одеса, ще низка областей відбивалася від "Шахедів". Також з’явилася інформація про можливу страту полоненого українського військового на Бахмутському напрямку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 19 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 "Від ворога повернуто 596 воїни. 501 на щиті. Серед них тіла тих кого вбили біля Авдіївки.Тіла тих, кого забирали з російських моргів та ще потребують ідентифікації. 95 полонених. Багато з них були в полоні багато років", — волонтерка Ірина Солошенко. Серед тих, кого повернули — військовий та правозахисник Максим Буткевич.

Станом на початок дня у повітряному просторі України перебуває багато ворожих безпілотників.

Тим часом карта бойових дій DeepState виглядає так:

Торецьк, Покровськ та Курахове на карті бойових дій DeepState 19.10.2024
Торецьк, Покровськ та Курахове на карті бойових дій DeepState 19.10.2024

Про те, що відбувалося 16 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 966: Зеленський презентував План перемоги, а росіяни тиснуть біля Селидового

З ситуацією в Україні за 17 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 967: Росія штурмує у напрямку Селидового, а Зеленський у Брюсселі з Планом перемоги

Про новини та події 18 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 968: росіяни тиснуть на двох напрямках і атакують дронами