Війна - день 969: Росія не припиняє атак, але повернула додому сотні українців

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 19 жовтня 2024 року. Попередня доба ознаменувалася в Україні низкою заяв про можливе виробництво української ядерної зброї, умови переговорів та завершення війни. Крім того, заговорили про можливе скасування заборони експорту військової продукції з України. Не обійшлося і без ворожих атак — серед іншого, під удар потрапила Одеса, ще низка областей відбивалася від "Шахедів". Також з’явилася інформація про можливу страту полоненого українського військового на Бахмутському напрямку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 19 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 "Від ворога повернуто 596 воїни. 501 на щиті. Серед них тіла тих кого вбили біля Авдіївки.Тіла тих, кого забирали з російських моргів та ще потребують ідентифікації. 95 полонених. Багато з них були в полоні багато років", — волонтерка Ірина Солошенко. Серед тих, кого повернули — військовий та правозахисник Максим Буткевич.

Станом на початок дня у повітряному просторі України перебуває багато ворожих безпілотників.

Тим часом карта бойових дій DeepState виглядає так:

Торецьк, Покровськ та Курахове на карті бойових дій DeepState 19.10.2024

Про те, що відбувалося 16 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 966: Зеленський презентував План перемоги, а росіяни тиснуть біля Селидового

З ситуацією в Україні за 17 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 967: Росія штурмує у напрямку Селидового, а Зеленський у Брюсселі з Планом перемоги

Про новини та події 18 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 968: росіяни тиснуть на двох напрямках і атакують дронами