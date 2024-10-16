Війна — день 966: росіяни тиснуть біля Курахове та атакують з повітря
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Розповідаємо оперативно про головне за добу
Російські окупанти вже 966 добу продовжують свій наступ на Україну. Через російський натиск на Купʼянському напрямку у самому Купʼянську та трьох громадах на Харківщині було оголошено примусову евакуацію. Водночас ситуація біля Торецька залишається доволі напруженою, та, за словами військових, просування армії РФ у цьому регіоні не було зафіксовано. Не менш гаряча лінія зіткнення у напрямку Покровська та Курахове, де відбулось більш ніж половина бойових зіткнень протягом минулої доби. Та атакують росіяни не тільки на фронту, адже у Харкові та Запоріжжі лунали вибухи напередодні ввечері.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 16 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Від початку цієї доби противник 25 разів атакував у районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру, що на Покровському напрямку. Наші захисники відбили 24 атаки, одне бойове зіткнення – ще триває.
На Курахівському напрямку ворог також здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. Тридцять два бойові зіткнення завершено, ще два – досі тривають.
Про новини та події 13 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 963: росіяни тиснуть на двох напрямках та застосовують нову тактику боїв
Про те, що відбувалося 14 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 964: КНДР посилює допомогу Росії, а в Україні продовжуються рейди ТЦК
З ситуацією в Україні за 15 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 965: ситуація біля Часового Яру ускладнюються, а Росія атакує Миколаїв