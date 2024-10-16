Війна — день 966: росіяни тиснуть біля Курахове та атакують з повітря

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Російські окупанти вже 966 добу продовжують свій наступ на Україну. Через російський натиск на Купʼянському напрямку у самому Купʼянську та трьох громадах на Харківщині було оголошено примусову евакуацію. Водночас ситуація біля Торецька залишається доволі напруженою, та, за словами військових, просування армії РФ у цьому регіоні не було зафіксовано. Не менш гаряча лінія зіткнення у напрямку Покровська та Курахове, де відбулось більш ніж половина бойових зіткнень протягом минулої доби. Та атакують росіяни не тільки на фронту, адже у Харкові та Запоріжжі лунали вибухи напередодні ввечері.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 16 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Від початку цієї доби противник 25 разів атакував у районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру, що на Покровському напрямку. Наші захисники відбили 24 атаки, одне бойове зіткнення – ще триває.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку ворог також здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. Тридцять два бойові зіткнення завершено, ще два – досі тривають.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 13 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 963: росіяни тиснуть на двох напрямках та застосовують нову тактику боїв

Про те, що відбувалося 14 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 964: КНДР посилює допомогу Росії, а в Україні продовжуються рейди ТЦК

З ситуацією в Україні за 15 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 965: ситуація біля Часового Яру ускладнюються, а Росія атакує Миколаїв