Война — день 966: россияне давят возле Курахово и атакуют с воздуха

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты уже 966 сутки продолжают свое наступление на Украину. Из-за российского давления на Купянском направлении в самом Купянске и трех общинах на Харьковщине была объявлена принудительная эвакуация. В то же время ситуация у Торецка остается достаточно напряженной, и, по словам военных, продвижение армии РФ в этом регионе не было зафиксировано. Не менее горячая линия столкновения в направлении Покровска и Курахово, где произошло более половины боевых столкновений за прошедшие сутки. Но россияне атакуют не только на фронте, ведь в Харькове и Запорожье раздавались взрывы накануне вечером.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 16 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Мониторинговые каналы насчитали до 25 российских беспилотников в украинском воздушном пространстве.

00:00 С начала этих суток противник 25 раз атаковал в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидового и Крутого Яра, что на Покровском направлении. Наши защитники отбили 24 атаки, одно боевое столкновение еще продолжается.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении враг также предпринял 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукуриного, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Екатериновки. Тридцать два боевых столкновения завершено, еще два – до сих пор.

Кураховское направление на карте Deep State

О новостях и событиях 13 октября мы рассказывали здесь: Война — день 963: россияне давят на двух направлениях и применяют новую тактику боев

О том, что происходило 14 октября, читайте в трансляции: Война – день 964: КНДР усиливает помощь России, а в Украине продолжаются рейды ТЦК

С ситуацией в Украине за 15 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 965: ситуация у Часового Яра усложняется, а Россия атакует Николаев