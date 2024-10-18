Війна — день 968: росіяни тиснуть на двох напрямках та атакують дронами

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну триває вже 968 добу. Минулого дня росіяни намагались просунутись на Покровському та Курахівському напрямках, які залишаються найгарячішими зараз. Також попри значні ризики оточення Торецька наразі про загострення ситуації ще зарано говорити. У цей же час у медійному просторі, окрім обговорень візиту Володимира Зеленського до Брюсселя, спливла тема ймовірності виготовлення ядерної зброї Україною. Проте ці чутки швидко спростували.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 18 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У Києві знову повідомили про вибухи, росіяни атакували столицю безпілотниками вдруге за вечір.

00:00 На Покровському напрямку впродовж дня росіяни атакували 45 разів. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Загалом, 35 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще десять боєзіткнень – тривають.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Також гаряче на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 45 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Антонівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки та Водяного. Підрозділи Сил оборони відбили 36 атак противника, дев’ять атак тривають досі.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 15 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 965: ситуація біля Часового Яру ускладнюються, а Росія атакує Миколаїв

Про те, що відбувалося 16 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 966: Зеленський презентував План перемоги, а росіяни тиснуть біля Селидове

З ситуацією в Україні за 17 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 967: Росія штурмує у напрямку Селидове, а Зеленський у Брюсселі з Планом перемоги