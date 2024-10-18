Война — день 968: россияне давят на двух направлениях и атакуют дронами

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину длится уже 968 сутки. В минувший день россияне пытались продвинуться на Покровском и Кураховском направлениях, которые остаются горячими сейчас. Также, несмотря на значительные риски окружения Торецка, пока об обострении ситуации еще рано говорить. В это же время в медийном пространстве, кроме обсуждений визита Владимира Зеленского в Брюссель, всплыла тема возможности изготовления ядерного оружия Украиной. Однако эти слухи быстро опровергли.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 18 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Киеве снова сообщили о взрывах, россияне атаковали столицу беспилотниками второй раз за вечер.

00:00 На Покровском направлении в течение дня россияне атаковали 45 раз. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Сухая Балка, Промень, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка, Селидово. В общей сложности, 35 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще десять боестолкновений – продолжаются.

Покровское направление на карте Deep State

Также жарко на Кураховском направлении. В настоящее время суток насчитывается 45 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахового, Горняка, Антоновки, Константиновки, Звездного, Острого, Георгиевки, Екатериновки и Водяного. Подразделения Сил обороны отразили 36 атак противника, девять атак продолжаются до сих пор.

Кураховское направление на карте Deep State

О новостях и событиях 15 октября мы рассказывали здесь: Война — день 965: ситуация возле Временного Яра усложняется, а Россия атакует Николаев

О том, что происходило 16 октября, читайте в трансляции:Война — день 966: Зеленский презентовал План победы, а россияне давят возле Селидово

С ситуацией в Украине за 17 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 967: Россия штурмует в направлении Селидово, а Зеленский в Брюсселе с Планом победы