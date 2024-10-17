Война — день 967: Россия штурмует в направлении Селидово и атакует дронами

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Российское вторжение уже длится 967 сутки. Армия РФ пытается продвинуться все дальше в Донецкой области, создавая угрозу окружения ВСУ в Селидово и Кураховке. В то же время, не менее горячая ситуация на Покровском направлении. В Украине же Владимир Зеленский представил План победы, раскрыв 5 его пунктов. Как впоследствии уточнили в ОП, этот План предусматривает возвращение территорий по принуждению, а не военным путем. Россия же тем временем продолжает атаковать Украину и с воздуха, запуская свои дроны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 17 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На Покровском направлении, с начала суток, в районах населенных пунктов Промень, Крутой Яр и Селидово шли бои. Отражены девять наступательных и штурмовых действий врага. Еще два боестолкновения продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 46 атак оккупантов. Захватчики сохраняют наибольшую активность у Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного. Двадцать шесть вражеских штурмов отбиты Силами обороны, в настоящее время бои не утихают.

Кураховское направление на карте Deep State

В небе над Украиной, по данным мониторинговых чатов, зафиксировано около 16 вражеских дронов.

О новостях и событиях 14 октября мы рассказывали здесь: Война – день 964: КНДР усиливает помощь России, а в Украине продолжаются рейды ТЦК

О том, что происходило 15 октября, читайте в трансляции: Война — день 965: ситуация у Временного Яра осложняется, а Россия атакует Николаев

С ситуацией в Украине за 16 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 966: Зеленский презентовал План победы, а россияне давят возле Селидово