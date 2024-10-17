Війна — день 967: Росія штурмує у напрямку Селидове та атакує дронами

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Російське вторгнення вже триває 967 добу. Армія РФ намагається просунутись все далі на Донеччині, створюючи загрозу оточення ЗСУ у Селидове та Курахівці. Водночас не менш гаряча ситуація на Покровському напрямку. В Україні ж Володимир Зеленський презентував План перемоги, розкривши 5 його пунктів. Як згодом уточнили в ОП, цей План передбачає повернення територій примусом, а не військовим шляхом. Росія ж тим часом продовжує атакувати Україну і з повітря, запускаючи свої дрони.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 17 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Покровському напрямку, з початку доби, в районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове точилися бої. Відбито дев’ять наступальних та штурмових дій ворога. Ще два боєзіткнення триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів і позицій.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку на цей час нараховується 46 атак окупантів. Загарбники зберігають найбільшу активність біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного. Двадцять шість ворожих штурмів відбито Силами оборони, на даний час бої не вщухають.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Водночас у небі над Україною, за даними моніторингових чатів, зафіксовано близько 16 ворожих дронів.

Про новини та події 14 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 964: КНДР посилює допомогу Росії, а в Україні продовжуються рейди ТЦК

Про те, що відбувалося 15 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 965: ситуація біля Часового Яру ускладнюються, а Росія атакує Миколаїв

З ситуацією в Україні за 16 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 966: Зеленський презентував План перемоги, а росіяни тиснуть біля Селидове