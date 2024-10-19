HIMARS знищив вартісну техніку росіян на фронті: епічне відео від ЗСУ

Його вартість може сягати $250 млн

Українські воїни на фронті знищили дорогий російський арткомплекс "Яструб-АВ". Вправно по техніці окупантів спрацював РСЗВ M142 "HIMARS".

Про це повідомляє 15-та окрема бригада "Чорний ліс" артилерійської розвідки. Епічні кадри знищення роського "Яструба" вже з'явились у мережі.

Зазначається, що наші бійці відпрацювали по техніці окупанта на схід від Караїчного в Луганській області. Російський комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Яструб-АВ" було знищено за допомогою РСЗВ M142 "HIMARS", який скоригували дроном "Shark".

"15-та окрема бригада "Чорний ліс" артилерійської розвідки продемонструвала справжній майстер-клас! Ціна знищеного об'єкта – 250 мільйонів доларів", — пише головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов.

Що відомо про арткомплекс "Яструб-АВ"

Цей комплекс армія РФ отримала на початку війни у 2022 році. Він призначений для виявлення позицій артилерії та їх ураження за допомогою безпілотників. "Яструб -АВ" використовують для розвідки вогневих позицій артилерії на відстані до 60 км.

За допомогою радіолокаційних станцій (РЛС) комплекс в автоматичному режимі відстежує траєкторію ракет (снарядів) та обчислює точні координати позицій артилерії. Ці відомості комплекс передає артилерії для подальшого ураження позицій противника.

За попередніми оцінками, його вартість може сягати $250 млн.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки російської артилерії знищила українська армія.