HIMARS уничтожил дорогую технику россиян на фронте: эпическое видео от ВСУ

Его стоимость может достигать $250 млн

Украинские воины на фронте уничтожили дорогой российский арткомплекс "Ястреб-АВ". Умело по технике оккупантов сработал РСЗО M142 "HIMARS".

Об этом сообщает 15-я отдельная бригада "Черный лес" артиллерийской разведки. Эпические кадры уничтожения русского "Ястреба" уже появились в сети.

Отмечается, что наши бойцы отработали по технике оккупанта восточнее Караичного в Луганской области. Российский комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ" был уничтожен с помощью РСЗО M142 "HIMARS", который скорректировали дроном "Shark".

"15-я отдельная бригада "Черный лес" артиллерийской разведки продемонстрировала настоящий мастер-класс! Цена уничтоженного объекта — 250 миллионов долларов", — пишет главный редактор Цензор. Нет Юрий Бутусов.

Что известно об арткомплексе "Ястреб-АВ"

Этот комплекс армия РФ получила в начале войны в 2022 году. Он предназначен для выявления позиций артиллерии и их поражения с помощью беспилотников. "Ястреб-АВ" используют для разведки огневых позиций артиллерии на расстоянии до 60 км.

Посредством радиолокационных станций (РЛС) комплекс в автоматическом режиме отслеживает траекторию ракет (снарядов) и вычисляет точные координаты позиций артиллерии. Эти сведения комплекс передает артиллерии для последующего поражения позиций противника.

По предварительным оценкам, его стоимость может достигать $250 млн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько российской артиллерии уничтожила украинская армия.