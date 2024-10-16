Около полутора сотен бригад на миллиарды долларов: сколько российской артиллерии уничтожила украинская армия

По самым консервативным условным подсчетам российские оккупанты потеряли пушек на 8 млрд долларов США

Силы обороны Украины только с 1 января по 1 октября 2024 уничтожили 10373 артиллерийские системы россиян. Рекордным днем стало 22 сентября, когда россияне не досчитались сразу 81 артиллерийской системы.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Отмечается, что количество уничтоженной артиллерии равно 144 артиллерийским бригадам (артиллерийский дивизион – 18 артиллерийских стволов, артиллерийская бригада – 72 ствола).

Относительно стоимости уничтоженной российской артиллерии, по самым консервативным условным подсчетам, российские оккупанты потеряли пушек на 8 млрд долларов США. Подсчет основывается на информации по открытым источникам и средним ценам на вооружение и военную технику на мировом рынке.

"Таким образом, уничтоженные или выведенные из строя без перспективы восстановления вражеские САУ, гаубицы и пушки — возможно, самый дорогой металлолом в мире. Расходы России на войну, захват чужой земли, убийства украинцев могли быть направлены на решение внутренних социальных вопросов. За 8 млрд долларов США, например, агрессор мог бы построить 13 современных спортивных арен или 18 объектов здравоохранения, оснащенных лучшими образцами лечебно-диагностической аппаратуры», — отметили в Минобороны.

Как писал "Телеграф", россияне за время войны потеряли уничтоженными, поврежденными и захваченными сотни реактивных систем залпового огня. Базы хранения, на которых находились РСЗО советского периода, почти пусты.

Напомним, что в России в начале октября якобы разбился самолет Су-25. Войска РФ используют этот вид авиации в войне с Украиной. Вместе с ним мог погибнуть пилот.