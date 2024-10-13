Российская армия потеряла сотни РСЗО на фронте: OSINT раскрыл реальные масштабы потерь

Российские оккупанты с 24 февраля 2022 года потеряли по меньшей мере 426 РСЗО всех типов

Российские оккупанты за время войны потеряли уничтоженными, поврежденными и захваченными сотни реактивных систем залпового огня. Базы хранения, на которых находились РСЗО советского периода, почти пусты.

Об этом сообщил OSINTер Jonpy99, проанализировавший спутниковые снимки баз хранения РСЗО на российской территории. Он посчитал реактивные системы трех типов, находящихся на вооружении РФ:

РСЗО БМ-21 "Град" : до войны на складах было 1025 единиц, осталось – 166 единиц (16%).

: до войны на складах было 1025 единиц, осталось – 166 единиц (16%). РСЗО 9К57 "Ураган" : до войны на складах было 394 единицы, осталось – 171 единица (43%).

: до войны на складах было 394 единицы, осталось – 171 единица (43%). РСЗО 9К58 "Смерч": до войны на складах было 17 единиц, осталось – 2 единицы (12%).

Отмечается, что судя по подтвержденным визуально потерям ресурсом Oryx, российские оккупанты с 24 февраля 2022 года потеряли по меньшей мере 426 РСЗО всех типов. В месяц оккупанты могут изготовить до 13 единиц РСЗО. Но 80% из них – это восстановленные системы баз хранения.

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