Минус еще один истребитель РФ? Российские "военкоры" пишут о потере экипажа

Официально "сушкопад" еще не подтвердили

В субботу, 12 октября, вероятно , российская оккупационная армия потеряла очередной самолет Су-34 вместе с экипажем. Эти истребители принимают участие в бомбардировке Украины.

Об этом пишет пропагандистский канал Fighterbomber, близкий к российской военной авиации, не предоставив подробностей. Пока информация официально не комментировалась ни одной из сторон.

Эту информацию также подтвердил украинский волонтер Юрий Мысягин.

"Минус Су-34 оккупантов. Минус экипаж оккупантов", — говорится в сообщении.

Основные характеристики Су-34:

экипаж – 2 человека;

боевая погрузка – 12,5 тонны;

длина – 23,3 метра;

размах крыла – 14,7 метра;

высота – 6 метров;

вес пустого самолета – 22,5 тонны;

максимальный вес – 45 тонн;

максимальная скорость на большой высоте – 1900 километров в час;

максимальная скорость у земли – 1 400 километров в час;

дальность полета – 4 000 км;

боевой радиус – 1100 километров.

Напомним, что 5 октября сеть облетела видео сбития российской "птички", которую сначала называли истребителем Су-25 или Су-34, а затем оказалось, что это новейший дрон "Охотник". Однако до сих пор точно не известно, что произошло. На видео, снятом с земли, можно увидеть боевой самолет, запускающий ракету по стреловидному БПЛА, в результате чего тот падает на землю. Но сделал ли это украинский самолет или это был истребитель РФ, потерявший управление дроном — неизвестно.

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