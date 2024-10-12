Минус еще один истребитель РФ? Российские "военкоры" пишут о потере экипажа
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Официально "сушкопад" еще не подтвердили
В субботу, 12 октября, вероятно , российская оккупационная армия потеряла очередной самолет Су-34 вместе с экипажем. Эти истребители принимают участие в бомбардировке Украины.
Об этом пишет пропагандистский канал Fighterbomber, близкий к российской военной авиации, не предоставив подробностей. Пока информация официально не комментировалась ни одной из сторон.
Эту информацию также подтвердил украинский волонтер Юрий Мысягин.
"Минус Су-34 оккупантов. Минус экипаж оккупантов", — говорится в сообщении.
Основные характеристики Су-34:
- экипаж – 2 человека;
- боевая погрузка – 12,5 тонны;
- длина – 23,3 метра;
- размах крыла – 14,7 метра;
- высота – 6 метров;
- вес пустого самолета – 22,5 тонны;
- максимальный вес – 45 тонн;
- максимальная скорость на большой высоте – 1900 километров в час;
- максимальная скорость у земли – 1 400 километров в час;
- дальность полета – 4 000 км;
- боевой радиус – 1100 километров.
Напомним, что 5 октября сеть облетела видео сбития российской "птички", которую сначала называли истребителем Су-25 или Су-34, а затем оказалось, что это новейший дрон "Охотник". Однако до сих пор точно не известно, что произошло. На видео, снятом с земли, можно увидеть боевой самолет, запускающий ракету по стреловидному БПЛА, в результате чего тот падает на землю. Но сделал ли это украинский самолет или это был истребитель РФ, потерявший управление дроном — неизвестно.
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