Мінус ще один винищувач РФ? Російські "військкори" пишуть про втрату екіпажу

Офіційно "сушкопад" ще не підтвердили

У суботу, 12 жовтня, ймовірно російська окупаційна армія втратила черговий літак Су-34 разом з екіпажем. Ці винищувачі беруть участь у бомбардуванні України.

Про це пише пропагандистський канал Fighterbomber, близький до російської військової авіації, не надавши подробиць. Наразі інформація офіційно не коментувалась жодною зі сторін.

Цю інформацію також підтвердив український волонтер Юрій Мисягін.

"Мінус Су-34 окупантів. Мінус екіпаж окупантів", — йдеться у повідомлені.

Основні характеристики Су-34:

екіпаж – 2 людини;

бойове навантаження – 12,5 тонни;

довжина – 23,3 метра;

розмах крила – 14,7 метра;

висота – 6 метрів;

вага порожнього літака – 22,5 тонни;

максимальна вага – 45 тонн;

максимальна швидкість на великій висоті – 1 900 кілометрів на годину;

максимальна швидкість біля землі – 1 400 кілометрів на годину;

дальність польоту – 4 000 кілометрів;

бойовий радіус – 1 100 кілометрів.

Нагадаємо, що 5 жовтня мережу облетіло відео збиття російської "пташки", яку спочатку називали винищувачем Су-25 чи Су-34, а потім виявилось, що це новітній дрон "Охотник". Проте й досі достеменно не відомо, що сталось. На відео, знятому з землі, можна побачити бойовий літак, який запускає ракету по стрілоподібному БПЛА, внаслідок чого той падає на землю. Але чи зробив це український літак, чи це був винищувач РФ, який втратив управління дроном — невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одесити показали, як виглядає двигун "шахеда".