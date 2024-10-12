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В Україні ювелірно збили особливий російський безпілотник (відео)

Автор
Олена Руденко
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Російський БПЛА Zala
Російський БПЛА Zala. Фото wikinews org

Ворожу "пташку" знищили воїни підрозділу Ластівка екіпажу Самосуд 11 бригади Національної гвардії

Українські воїни все частіше збивають новітні російські розвідувальні дрони. Нещодавно був знищений найновіший ударний безпілотник РФ Сухой С-70 "Охотник", а тепер збито черговий російський розвідувальний БПЛА Zala.

Блогер та волонтер Сергій Стерненко опублікував кадри збиття. Він назвав підрозділ, якому це вдалося.

"Збито ще 1 російський розвідувальний БПЛА Zala із цікавим модулем. Воїни підрозділу Ластівка екіпажу Самосуд 11 бригади Національної гвардії продовжують захищати наше небо", — підписав він кадри збиття.

Для довідки: ZALA – це російське безпілотне повітряне судно з електродвигуном призначене для розвідки та спостереження за різноманітними об'єктами. Росіяни використовують цей дрон також для коригування вогню артилерії та спостереження за полем бою. Його вартість, залежно від модифікації — 50-60 тисяч доларів.

Нагадаємо, засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний розповів "Телеграфу", що Сили оборони України з червня почали успішно збивати російські розвідувальні безпілотники. Для цього вони використовують FPV-дрони. Він наголосив, що, за інформацією з відкритих джерел, можна сказати, що за добу Сили оборони України збивають біля десятка таких розвідувальних безпілотників.

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#Безпілотник #БПЛА #Знищення