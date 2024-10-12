В Украине ювелирно сбили особенный российский беспилотник (видео)

Вражескую "птичку" уничтожили воины подразделения "Ласточка" экипажа "Самосуд" 11 бригады Национальной гвардии

Украинские воины все чаще сбивают новейшие российские разведывательные дроны. Недавно был уничтожен новейший ударный беспилотник РФ Сухой С-70 "Охотник", а теперь сбит очередной российский разведывательный БПЛА Zala.

Блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал кадры сбития. Он назвал подразделение, которому это удалось.

"Сбит еще 1 российский разведывательный БПЛА Zala с интересным модулем. Воины подразделения Ласточка экипажа Самосуд 11 бригады Национальной гвардии продолжают защищать наше небо", — подписал он кадры ущерба.

Для справки: ZALA – это российское беспилотное воздушное судно с электродвигателем, предназначенное для разведки и наблюдения за различными объектами. Россияне используют этот дрон также для корректировки огня артиллерии и наблюдения за полем боя. Его стоимость в зависимости от модификации – 50-60 тысяч долларов.

Напомним, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный рассказал "Телеграфу", что Силы обороны Украины с июня начали успешно сбивать российские разведывательные беспилотники. Для этого они используют FPV-дроны. Он отметил, что, по информации из открытых источников, можно сказать, что в сутки Силы обороны Украины сбивают около десятка таких разведывательных беспилотников.