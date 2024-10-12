Оккупанты нашли еще одно место для изготовления "шахедов": прикроют его "живым щитом"

Планируется, что производство БПЛА на оккупированных территориях значительно сократит сроки поставки дронов в пусковые полигоны.

Российские оккупанты изучают возможность наладить производство БПЛА "Шахед" на базе захваченных предприятий на территории временно оккупированных восточных регионов Украины. Чтобы Вооруженные силы не уничтожили эти заводы, их планируют разместить под землей.

Об этом пишет Центр национального сопротивления (ЦНС). В качестве "сотрудников" этих предприятий оккупанты планируют привлечь студентов местных профессиональных училищ. Это позволит им решить две проблемы: получить более или менее качественную и почти бесплатную рабочую силу, а также создать "живой щит", который станет элементом защиты производств.

Планируется, что производство БПЛА на оккупированных территориях значительно сократит сроки поставки дронов на пусковые полигоны. А базы хранения БПЛА будут размещать во временно оккупированных городах в городской застройке. То есть студенты будут играть роль "живого щита" для заводов, а местное население станет "мясным щитом" для складов готовых беспилотников.

Ранее "Телеграф" писал, что 10 октября беспилотники атаковали не менее двух важных аэродромов. Вероятно, по целям у аэродрома начала работать российская противовоздушная оборона – на опубликованных каналами видео можно услышать стрельбу и взрывы.

Отметим, что появились фото спутниковые снимки пораженных складов с "шахедами" вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ. По данным Генерального штаба ВСУ, там хранилось около 400 ударных дронов.