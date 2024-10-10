Аэродромы с 57 самолетами и склад шахедов разнесли украинские дроны: подробности зажигательной ночи в РФ
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Россияне там держали самолеты и шахеды
На пораженном дронами аэродроме "Ханская" находилось 57 самолетов. Среди них — Су-34 и Су-35, которые регулярно сбрасывали на Украину КАБы. Также там находились вертолеты Ми-8.
Источники "Телеграфа" подтвердили, что ночная атака на аэродром — дело рук СБУ, ГУР, ВСУ и ССО. Но пока неизвестно, сколько самолетов поразили силовые структуры Украины.
Подробности операции
Точное количество уничтоженной или поврежденной техники устанавливается. Однако уже известно о масштабных пожарах и детонации боеприпасов на территории аэродрома. Эти данные подтверждаются спутниковым мониторингом. Местные власти объявили эвакуацию населения близлежащих районов.
Аэродром "Ханская", расположенный в 450 километрах от линии фронта, также играл важную роль в логистике российских воздушных атак. Он использовался для дозаправки самолетов, осуществлявших бомбардировку украинских территорий.
Цель операции — лишить Россию ресурсов для ведения войны против Украины, в том числе ракет и самолетов, способных наносить удары по украинским целям. В Генштабе Украины также отметили, что работа над демилитаризацией России будет продолжаться.
В ту же ночь украинские дроны атаковали еще одну стратегическую цель. Склад иранских беспилотников "Шахед" в районе Ейска получил серьезные повреждения. По информации наших источников, там зафиксировано несколько мощных взрывов, которые повлекли за собой пожар и последующую детонацию БПЛА на складе.
Ранее "Телеграф" писал, что беспилотники атаковали по меньшей мере два важных аэродрома. Вероятно, по целям у аэродрома начала работать российская противовоздушная оборона – на опубликованных каналами видео можно услышать стрельбу и взрывы.