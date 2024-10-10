Аеродроми з 57 літаками та склад шахедів рознесли українські дрони: подробиці запальної ночі у РФ

Росіяни тримали там літаки та шахеди

На ураженому дронами аеродромі "Ханська" перебувало 57 літаків. Серед них — Су-34 та Су-35, які регулярно скидали на Україну КАБи.Також там перебували гелікоптери Мі-8.

Джерела "Телеграфу" підтвердили, що нічна атака на аеродром — справа рук СБУ, ГУР, ЗСУ та ССО. Та наразі не відомо, скільки літаків уразили силові структури України.

Подробиці операції

Точна кількість знищеної чи пошкодженої техніки наразі встановлюється. Проте вже відомо про масштабні пожежі та детонацію боєприпасів на території аеродрому. Ці дані підтверджуються супутниковим моніторингом. Місцева влада оголосила евакуацію населення прилеглих районів.

Аеродром "Ханська", розташований за 450 кілометрів від лінії фронту, також відігравав важливу роль у логістиці російських повітряних атак. Він використовувався для дозаправки літаків, що здійснювали бомбардування українських територій.

Мета операції — позбавити Росію ресурсів для ведення війни проти України, зокрема ракет та літаків, здатних завдавати ударів по українських цілях. У Генштабі України також зазначили, що робота над демілітаризацією Росії триватиме.

Де розташовано аеропорт Ханская

Аеродром в Єйську де розташований

У ту ж ніч українські дрони атакували ще одну стратегічну ціль. Склад іранських безпілотників "Шахед" у районі Єйська зазнав серйозних пошкоджень. За інформацією наших джерел, там зафіксовано кілька потужних вибухів, які спричинили пожежу та подальшу детонацію складованих БПЛА.

Раніше "Телеграф" писав, що безпілотники атакували щонайменше два важливих аеродроми. Ймовірно, по цілях біля аеродрому почала працювати російська протиповітряна оборона – на опублікованих каналами відео можна почути стрілянину та вибухи.