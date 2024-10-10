Взрывы и паника: в России "неизвестные беспилотники" атаковали по меньшей мере два важных аэродрома (видео)

После взрывов с аэродрома начала стремительно разлетаться российская авиация – самолеты Су-27 и Су-34

Неизвестные беспилотники ночью 10 октября атаковали два важных аэродрома российских оккупантов. Взрывы раздались в Приморско-Ахтарске, откуда враг часто запускает ударные иранские дроны "Шахед" по Украине, а также на аэродроме "Ханская" в шести километрах от города Майкоп в Республике Адыгея.

Об этом писали российские информационные каналы. Местные власти не комментировали атаку, однако местные жители уже оставили в каналах кучу комментариев под сообщениями об атаке.

В Приморско-Ахтарске взрывы слышали ночью, информации о причинах и последствиях почти нет. Что касается Майкопа, известно, что аэродром "Ханская" был атакован где-то около трех часов ночи. После взрывов с аэродрома начала стремительно разлетаться российская авиация – преимущественно там базируются истребители Су-27 и "кабоносцы" Су-34. Последние взлетают бомбить Запорожье и Херсон.

Вероятно, по целям у аэродрома начала работать российская противовоздушная оборона – на опубликованных каналами видео можно услышать стрельбу и взрывы. Россияне пока писали о четырех БПЛА, атаковавших аэродром. Местные власти не комментировали инцидент и делают вид, что ничего не произошло.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре в российском Торопце Силы обороны уничтожили один из главных арсеналов ГРАУ МО РФ "107-й". Имелись баллистические ракеты и десятки тонн боеприпасов. В общем, таких арсеналов ГРАУ не так много, ориентировочно до двух десятков на всю РФ и один из них — 67-й, попавший под удар минувшей ночью.