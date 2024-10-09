Атакован крупный арсенал боеприпасов в России: пожар вызвал активную детонацию (видео)

Местные жители не сдерживают эмоций

В ночь на среду, 9 октября, беспилотники атаковали Брянскую область России. Под удар попал арсенал ГРАУ (главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) под городом Карачев Брянской области. Началась детонация боеприпасов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал об атаке в своем Telegram-канале. Он заявил, что БПЛА якобы были "уничтожены силами ПВО". В общей сложности за ночь он сообщил об "уничтожении" 12 беспилотников.

Тем временем в сети публикуют видео очевидцев этого "уничтожения". На кадрах — пожар и детонация на складе боеприпасов. Местные жители не сдерживают эмоций.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Стоит отметить, что 67-й арсенал ГРАУ находится в 114 км от границы с Украиной. Он расположен недалеко от города Карачев, где проживает около 20 тысяч людей. Как свидетельствуют спутниковые снимки от 2021 года, боеприпасы на этом складе хранились под открытым небом.

"Одним из ближайших можно считать 67-й арсенал ГРАУ под городом Карачев Брянской области – 114 км. Он находится вплотную к 20-тысячному населенному пункту. При этом на 2021 год на подробных спутниковых снимках видно, что часть боеприпасов на этом складе общей площадью около 3,5 кв. км хранились под открытым небом", — писали о нем военные аналитики.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре в российском Торопце Силы обороны уничтожили один из главных арсеналов ГРАУ МО РФ "107-й". Там были баллистические ракеты, а также десятки тонн боеприпасов. В целом таких арсеналов ГРАУ не так много, ориентировочно до двух десятков на всю РФ и один из них — 67-й, который и попал под удар минувшей ночью.