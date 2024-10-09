Атаковано великий арсенал боєприпасів у Росії: пожежа викликала активну детонацію (відео)

Місцеві жителі не стримують емоцій

У ніч проти середи, 9 жовтня, безпілотники атакували Брянську область Росії. Під удар потрапив арсенал ГРАУ (головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ) під містом Карачев Брянської області. Почалася детонація боєприпасів.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав про атаку у своєму Telegram-каналі. Він заявив, що БПЛА нібито були "знищені силами ППО". Загалом за ніч він повідомив про "знищення" 12 безпілотників.

Тим часом у мережі публікують відео очевидців цього "знищення". На кадрах – пожежа та детонація на складі боєприпасів. Місцеві мешканці не стримують емоцій.

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Варто зазначити, що 67-й арсенал ГРАУ знаходиться за 114 км від кордону з Україною. Він розташований неподалік міста Карачев, де проживає близько 20 тисяч людей. Як свідчать супутникові знімки від 2021 року, боєприпаси на цьому складі зберігалися просто неба.

"Одним із найближчих можна вважати 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області — 114 км. Він знаходиться впритул до 20-тисячного населеного пункту. При цьому на 2021 рік на докладних супутникових знімках видно, що частина боєприпасів на цьому складі загальною площею 3,5 кв. км зберігалися просто неба", — писали про нього військові аналітики.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні в російському Торопці Сили оборони знищили один із головних арсеналів ГРАУ МО РФ "107-й". Там були балістичні ракети та десятки тонн боєприпасів. Загалом таких арсеналів ГРАУ не так багато, орієнтовно до двох десятків на всю РФ і один з них — 67-й, який потрапив під удар минулої ночі.