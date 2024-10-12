Окупанти знайшли ще одне місце для виготовлення "шахедів": прикриють його "живим щитом"

Планується, що виробництво БПЛА на окупованих територіях значно скоротить терміни постачання дронів до пускових полігонів

Російські окупанти вивчають можливість налагодити виробництво БПЛА "Шахед" на базі захоплених підприємств на території тимчасово окупованих східних регіонів України. Щоб Збройні сили не знищили ці заводи, їх планують розмістити під землею.

Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС). У якості "співробітників" цих підприємств окупанти планують залучити студентів місцевих професійних училищ. Це дозволить їм вирішити дві проблеми: отримати більш-менш якісну та майже безкоштовну робочу силу, а також створити "живий щит", який стане елементом захисту виробництв.

Планується, що виробництво БПЛА на окупованих територіях значно скоротить терміни постачання дронів до пускових полігонів. А бази зберігання БПЛА будуть розташовувати у тимчасово окупованих містах у міській забудові. Тобто студенти будуть грати роль "живого щита" для заводів, а місцеве населення стане "м'ясним щитом" для складів готових безпілотників.

Раніше "Телеграф" писав, що 10 жовтня безпілотники атакували щонайменше два важливих аеродроми. Ймовірно, по цілях біля аеродрому почала працювати російська протиповітряна оборона – на опублікованих каналами відео можна почути стрілянину та вибухи.

Зазначимо, що 'явилися фото супутникові знімки уражених складів з "шахедами" поблизу населеного пункту Октябрьский у Краснодарському краї РФ. За даними Генерального штабу ЗСУ, там зберігалося близько 400 ударних дронів.