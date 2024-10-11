Замість ангарів суцільні руїни: з’явилися фото наслідків удару по складу з "шахедами" в Росії
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У РФ про наслідки удару не повідомляли
З'явилися фото супутникові знімки уражених складів з "шахедами" поблизу населеного пункту Октябрьский у Краснодарському краї РФ. За даними Генерального штабу ЗСУ, там зберігалося близько 400 ударних дронів.
Як повідомляють"Схеми", у розпорядження яких є знімки з супутника Planet Labs за 11 жовтня, на фото видно наслідки атаки українських безпілотників по складах неподалік міста Єйськ. Супутник зафіксував пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.
Як відомо, 9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "шахед"поблизу населеного пункту Октябрьский. Там наголосили, що за результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.
Своєю чергою 9 жовтня російські ЗМІ повідомили про вибухи в Октябрському районі під Єйськом після атаки БПЛА. Пізніше в мережі з'явилися відео вибухів та пожежі.
Раніше "Телеграф" писав, що 10 жовтня безпілотники атакували щонайменше два важливих аеродроми. Ймовірно, по цілях біля аеродрому почала працювати російська протиповітряна оборона – на опублікованих каналами відео можна почути стрілянину та вибухи.