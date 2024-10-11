Замість ангарів суцільні руїни: з’явилися фото наслідків удару по складу з "шахедами" в Росії

У РФ про наслідки удару не повідомляли

З'явилися фото супутникові знімки уражених складів з "шахедами" поблизу населеного пункту Октябрьский у Краснодарському краї РФ. За даними Генерального штабу ЗСУ, там зберігалося близько 400 ударних дронів.

Як повідомляють"Схеми", у розпорядження яких є знімки з супутника Planet Labs за 11 жовтня, на фото видно наслідки атаки українських безпілотників по складах неподалік міста Єйськ. Супутник зафіксував пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.

Як відомо, 9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "шахед"поблизу населеного пункту Октябрьский. Там наголосили, що за результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.

Своєю чергою 9 жовтня російські ЗМІ повідомили про вибухи в Октябрському районі під Єйськом після атаки БПЛА. Пізніше в мережі з'явилися відео вибухів та пожежі.

Октябрьский на мапі

Октябрьский на мапі

Раніше "Телеграф" писав, що 10 жовтня безпілотники атакували щонайменше два важливих аеродроми. Ймовірно, по цілях біля аеродрому почала працювати російська протиповітряна оборона – на опублікованих каналами відео можна почути стрілянину та вибухи.