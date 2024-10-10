Дрон влучив у п’ятиповерхівку у Кривому Розі

Росіяни всю ніч кошмарили криворіжців дронами

У Кривому Розі упродовж ночі та вранці кілька разів пролунали вибухи. Місто та околиці зазнали чергової атаки з боку росіян. Протягом ночі армія РФ неодноразово запускала безпілотники над Кривим Рогом. Українські захисники неба активно працювали над знешкодженням загрози.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ситуацію в місті. За його словами, найближчі вибухи зафіксовано зі сходу міста та три — з півдня Криворізького району. Моніторингові групи також зафіксували нову групу шахедів, що рухалася у напрямку Криворіжжя.

Атаки не обмежилися лише Кривим Рогом. Зранку під обстрілами опинилася Синельниківщина. Внаслідок удару поранення отримав 45-річний чоловік. Російські війська влучили по агрофірмі, що спричинило пожежу на складі. Пошкоджень зазнали вантажні автомобілі, легковик та господарська техніка.

Ввечері та вночі росіяни атакували Нікопольщину, використовуючи артилерію та реактивні системи залпового вогню, зокрема, "Град". Під ударами опинилися районний центр, Марганецька і Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки, газогін та лінію електропередач.

Незважаючи на атаки, у Кривому Розі продовжують працювати всі служби, лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт. Місцева влада попереджає, що вдень мешканці міста можуть почути звуки промислових вибухів. О 13:00 у виробничих цілях заплановано проведення підриву у кар'єрі "Першотравневий" ПрАТ "ПівнГЗК", розташованому в Тернівському районі. Влада наголошує, що виробничий вибух контролюється і не є причиною для хвилювань.

Черговий злочин проти цивільного населення

Також вранці з'явилася інформація про те, що росіяни поцілили дроном по п'ятиповерховому будинку у Кривому Розі. Проте жодних деталей наразі немає. Масштаби руйнувань та наявність постраждалих наразі уточнюються. Інформацію підтвердив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Раніше "Телеграф" писав, що Кривий Ріг може залишитися без води через неготовий водогін. Адже будівництво пережило міністра.