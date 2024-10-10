Дрон попал в пятиэтажку в Кривом Роге (обновлено, фото)

Русские всю ночь кошмарили криворожцев дронами

В Кривом Роге ночью и утром несколько раз раздались взрывы. Город и окрестности подверглись очередной атаке со стороны россиян. В течение ночи армия РФ неоднократно запускала беспилотников над Кривым Рогом. Украинские защитники неба активно работали над обезвреживанием угрозы.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о ситуации в городе. По его словам, ближайшие взрывы зафиксированы с востока города и три — с юга Криворожского района. Мониторинговые группы также зафиксировали новую группу шахедов, двигавшуюся в направлении Криворожья.

Атаки не ограничились только Кривым Рогом. Утром под обстрелами оказалась Синельниковщина. В результате удара ранения получил 45-летний мужчина. Российские войска попали по агрофирме, что повлекло за собой пожар на складе. Повреждения получили грузовые автомобили, легковушка и хозяйственная техника.

Вечером и ночью россияне атаковали Никопольщину, используя артиллерию и реактивные системы залпового огня, в частности "Град". Под ударами оказались районный центр, Марганецкая и Покровская общины. В результате обстрелов повреждены три частных дома, газопровод и линия электропередач.

Несмотря на атаки, в Кривом Роге продолжают работать все службы, больницы, социальные учреждения и коммунальный транспорт. Местные власти предупреждают, что днем жители города могут услышать звуки промышленных взрывов. В 13:00 в производственных целях запланировано проведение подрыва в карьере "Первомайский" ЧАО "СевГОК", расположенном в Терновском районе. Власти подчеркивают, что производственный взрыв контролируется и не является причиной волнения.

Очередное преступление против гражданского населения

Также утром появилась информация о том, что россияне попали дроном по пятиэтажному дому в Кривом Роге. Однако никаких деталей пока нет. Масштабы разрушений и наличие пострадавших в настоящее время уточняются. Информацию подтвердил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Потом появились фотографии поврежденного дома. По предварительной информации, с 5-этажки спасли шесть человек.

Ранее "Телеграф" писал, что Кривой Рог может остаться без воды из-за неготового водопровода. Ведь строительство пережило министра.