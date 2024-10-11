Вместо ангаров сплошные руины: появились фото последствий удара по складу с "шахедами" в России

В РФ о последствиях удара не сообщали

Появились фото спутниковые снимки пораженных складов с "шахедами" вблизи населённого пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ. По данным Генерального штаба ВСУ, там хранилось около 400 ударных дронов.

Как сообщают "Схемы", в распоряжение которых есть снимки со спутника Planet Labs за 11 октября, на фото видны последствия атаки украинских беспилотников по складам недалеко от города Ейск. Спутник зафиксировал повреждение складских зданий, в том числе разрушение крыши одного из них и следы пожара.

Как известно, 9 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковала базу хранения БпЛА типа "шахед" вблизи населенного пункта Октябрьский. Там подчеркнули, что по результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

В свою очередь 9 октября российские СМИ сообщили о взрывах в Октябрьском районе под Ейском после атаки БПЛА. Позже в сети появились видео взрывов и пожара.

Октябрьский на карте

Октябрьский на карте

Ранее "Телеграф" писал, что 10 октября беспилотники атаковали по меньшей мере два важных аэродрома. Вероятно, по целям у аэродрома начала работать российская противовоздушная оборона – на опубликованных каналами видео можно услышать стрельбу и взрывы.