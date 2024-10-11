Число жертв удара по порту на Одесчине резко выросло

Еще семь человек, которые пострадали при обстреле, находится в больнице

Количество погибших в результате атаки по Одесской области 9 октября увеличилось. Еще три человека скончались в больнице.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что теперь число погибших составляет девять человек

"До 9 увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки по Одесщине 9 октября. К сожалению, в больнице скончались трое сотрудников порта, получивших тяжелые ранения", — говорится в сообщении.

Также в ОГП добавили, что в настоящее время еще семь пострадавших от обстрела находятся в больнице.

Предыстория

Вечером 9 октября 2024 вооруженные силы России нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Вскоре выяснилось, что шесть человек погибли и 8 получили множественные ранения. Раненых госпитализировали.

Также в результате обстрела был поврежден гражданский сухогруз под флагом Панамы.

"Это уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. Коварный враг пытается сорвать работу Украинского зернового коридора, убивая гражданских людей и разрушая инфраструктуру. Правоохранительные органы документируют очередное преступление россиян", — говорил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 октября российские военные обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами. В результате есть погибшие и пострадавшие, в числе которых подросток.