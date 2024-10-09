Россияне ударили "шахедами" по многоэтажке на Одесчине: последствия атаки (фото)

Несколько человек попали в больницу в состоянии средней степени тяжести

Третью ночь подряд российские военные атакуют Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадал девятиэтажный жилой дом, есть травмированные.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в ходе этой атаки украинские силы ПВО уничтожили большинство целей, которые летели в сторону Одесчины.

"В результате атаки в Одесском районе повреждены остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания. Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

Кроме того, случилось возгорание мансардного этажа недостроя. Пожар площадью 400 м² был оперативно ликвидирован. Повреждено также остекление корпуса одного из медицинских учреждений.

Кипер отметил, что правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 8 октября росссийские военные атаковали Одесскую область беспилотниками. Под ударом находились Одесса и Черноморск.