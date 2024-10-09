Росіяни вдарили "шахедами" по багатоповерхівці на Одещині: наслідки атаки (фото)

Декілька людей потрапили до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості

Третьої ночі поспіль російські військові атакують Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок цього постраждав дев’ятиповерховий житловий будинок, є травмовані.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, під час цієї атаки українські сили ППО знищили більшість цілей, які летіли у бік Одещини.

"В результаті атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад дев’ятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовано у стані середнього ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Крім того, сталося загоряння мансардного поверху недобудови. Пожежу площею 400 м² було оперативно ліквідовано. Пошкоджено також скління корпусу однієї з медичних установ.

Кіпер зазначив, що правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення на Одещині.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 8 жовтня російські військові атакували Одеську область безпілотниками. Під ударом знаходилися Одеса та Чорноморськ.