Росіяни вдарили "шахедами" по багатоповерхівці на Одещині: наслідки атаки (фото)
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Декілька людей потрапили до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості
Третьої ночі поспіль російські військові атакують Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок цього постраждав дев’ятиповерховий житловий будинок, є травмовані.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, під час цієї атаки українські сили ППО знищили більшість цілей, які летіли у бік Одещини.
"В результаті атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад дев’ятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовано у стані середнього ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.
Крім того, сталося загоряння мансардного поверху недобудови. Пожежу площею 400 м² було оперативно ліквідовано. Пошкоджено також скління корпусу однієї з медичних установ.
Кіпер зазначив, що правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення на Одещині.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 8 жовтня російські військові атакували Одеську область безпілотниками. Під ударом знаходилися Одеса та Чорноморськ.