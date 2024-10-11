Число жертв удару по порту на Одещині різко зросло

Ще семеро людей, які постраждали під час обстрілу, перебувають у лікарні

Кількість загиблих внаслідок атаки на Одещині 9 жовтня збільшилася. Ще троє людей померли в лікарні.

Про це УНН повідомили в Офісі генерального прокурора. Зазначається, що наразі кількість загиблих становить дев’ять осіб

"До 9 збільшилася кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині 9 жовтня. На жаль, у лікарні померли троє співробітників порту, які отримали тяжкі поранення", — йдеться у повідомленні.

Також в ОГП додали, що наразі ще семеро постраждалих від обстрілу перебувають у лікарні.

Передісторія

Увечері 9 жовтня 2024 року збройні сили Росії завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеської області. Невдовзі з’ясувалося, що шестеро людей загинули та 8 отримали множинні поранення. Поранених госпіталізували.

Також внаслідок обстрілу було пошкоджено цивільне суховантажне судно під прапором Панами.

"Це вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні. Підступний ворог намагається зірвати роботу Українського зернового коридору, вбиваючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру. Правоохоронці документують черговий злочин росіян", — говорив голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 жовтня російські військові обстріляли Одеську область балістичними ракетами. В результаті є загиблі та постраждалі, серед яких підліток.