Росіяни знову вдарили по Одещині балістикою: багато загиблих та поранених (фото, відео)

Війська РФ майже щодня атакують регіон

У п'ятницю, 11 жовтня, російські війська вчергове обстріляли Одеську область балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло четверо людей, серед яких підліток.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні.

Голова ОВА зазначив, що під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

Також Кіпер повідомив, що 10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані. Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці.

Своєю чергою у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області повідомили, що аварійно-рятувальні роботи ускладнювались через повторний сигнал повітряної тривоги. Разом з рятувальниками працювали медики, поліція, представники Червоного Хреста та добровольці. До пошукових робіт залучались кінологи.

Нагадаємо, у ніч проти 11 жовтня росіяни здійснили чергову масовану атаку на українські міста. Вибухи чули в Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях.