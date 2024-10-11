Россияне снова ударили по Одесской области баллистикой: много погибших и раненых (фото, видео)

Войска РФ почти ежедневно атакуют регион

В пятницу, 11 октября, российские войска в очередной раз обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых подросток.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские.

Глава ОВА отметил, что под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четырех человек, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших – 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Также Кипер сообщил, что 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четверо человек в тяжелом состоянии. 10 людям была оказана психологическая помощь на месте.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что аварийно-спасательные работы осложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги. Вместе со спасателями работали медики, полиция, представители Красного Креста и добровольцы. К поисковым работам привлекались кинологи.

Напомним, в ночь на 11 октября россияне совершили очередную массированную атаку на украинские города. Взрывы слышали в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях.