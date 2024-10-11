В Киеве раздались взрывы: ПВО работает по российским беспилотникам

Жителей Киева призвали находиться в укрытиях

В Киеве утром 11 октября раздались мощные взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона сработала по российскому ударному беспилотнику, попытавшемуся атаковать столицу. Также сообщалось о взрывах в пригородах столицы.

О взрывах сообщила Киевская городская военная администрация. Жителей столицы призвали находиться в укрытиях при отражении атаки окупантов.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – говорится в сообщении КМВА.

О последствиях отражения воздушной атаки пока не сообщалось. По данным мониторинга, только один беспилотник врага смог прорваться в Киев. Четыре БПЛА были зафиксированы в Киевской области, а еще один находился в районе Борисполя.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 октября российская армия атаковала Киев беспилотниками. Оккупанты разными по количеству группами БПЛА пытались ударить по столице. Однако благодаря ПВО, ни одна из российских дронов своей цели не достигла. Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.

В ночь на 4 октября россияне также пытались ударить по Киеву, работала ПВО. Из-за падения обломков вражеского дрона произошло возгорание.

Ранее "Телеграф" писал, что во время российской ночной атаки 25 сентября, украинские защитники уничтожили Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink от SpaceX.