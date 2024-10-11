У Києві пролунали вибухи: ППО працює по російських безпілотниках

Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях

У Києві вранці 11 жовтня пролунали потужні вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона спрацювала по російському ударному безпілотнику, який спробував атакувати столицю. Також повідомлялося про вибухи у передмістях столиці.

Про вибухи повідомила Київська міська військова адміністрація. Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях під час відбиття атаки окупантів.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні КМВА.

Про наслідки відбиття повітряної атаки поки що не повідомлялося. За даними моніторингу, тільки один безпілотник ворога зміг прорватися до Києва. Чотири БПЛА було зафіксовано у Київській області, а ще один перебував у районі Борисполя.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 3 жовтня російська армія атакувала Київ безпілотниками. Окупанти різними за кількістю групами БПЛА намагалися вдарити по столиці. Проте завдяки ППО, жоден з російських дронів своєї мети не досяг. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.

У ніч на 4 жовтня росіяни також намагалися вдарити по Києву, працювала ППО. Через падіння уламків ворожого дрона сталося займання.

Раніше "Телеграф" писав, що під час російської нічної атаки 25 вересня, українські захисники знищили Shahed-136, оснащений супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX.