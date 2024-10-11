Не катастрофа, но близко: Deep State пишет о тяжелой ситуации на Курском направлении

Враг пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь в Курской области

На Курском направлении в результате боевых действий 10 октября сложилась напряженная ситуация. Российские оккупанты ценой больших потерь и усилий смогли продавить левый фланг Курской группировки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState. По данным аналитикам, оккупанты попытались атаковать и закрепиться в районе н.п. Новоивановка и Зеленый Путь.

"Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и добились тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня", – сказано в сообщении.

Враг пытается закрепиться, отмечается, что для находящихся севернее позиций ВСУ "сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка". На все это накладываются проблемы взаимодействия подразделений, в том числе случаи дружеского огня.

"Курская группировка наших войск – это большой "винегрет" с соответствующим взаимодействием. Вайб сегодняшнего дня: как бы досадно это ни звучало – поражение танка Сил Обороны fpv-дроном Сил Обороны. Подытоживая: мы на пороге очередной беды из-за повторения ошибок. Очень надеемся, что окончательно удастся избежать. Курская операция – это действительно большой стратегический успех Сил Обороны, но любую победу нужно обеспечивать, а не надеяться, что враг будет и дальше дебилом", – резюмировали аналитики проекта.

Между тем военный ВСУ "Алекс", ведущий канал "Офицер", подтверждает данные проекта по атакам российских оккупантов. Чуть раньше днем "Алекс" писал, что оккупанты понесли большие потери во время штурмов, в том числе из 30 единиц техники оккупанты потеряли 15.

"Противник имел успех сегодня в Курской области, был акцентированный удар механизированными подразделениями в направлении Любимовка — Новоивановка. П*дары смогли зайти в Новоивановку, но закрепились ли они — большой вопрос, ведь был резкий рывок вперед, и их основные силы пока не подошли туда. Тяжелые бои продолжаются, по крайней мере, половина техники врага было уничтожено, что будет дальше — увидим, пока все +- по карте", – написал он.

Тем временем российский чемпион мира по шахматам, оппозиционный политик Гарри Каспаров в интервью "Телеграфу" поделился мнением, что Курская операция началась в 2024 году, а не в 2023-м из-за нерешительности западных стран. По его мнению, именно США запретили Киеву атаковать Россию годом ранее.

"Телеграф" рассказывал о том, что на бои в Курской области отреагировал "президент" РФ Путин. Он экстренно созвал Совбез РФ, но ничего толкового не сказал. Прорыв государственной границы он назвал "неразборчивой стрельбой" и "масштабной провокацией Киева".

Напомним, что первые сообщения о переходе по украинским частям границы и наступлении вглубь территории Курской области появились в сети 6 августа. Через несколько часов в РФ признали этот факт и рассказали о первых потерях. Военный эксперт Павел Нарожный нашел три плюса для Украины от ситуации в Курской области.